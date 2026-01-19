«Атлетик» сообщил о травме нападающего Уильямса

«Атлетик» из Бильбао объявил о травме нападающего Иньяки Уильямса.

Футболист получил повреждение на тренировке — травмировал икроножную мышцу левой ноги. Степень тяжести повреждения пока не определена окончательно.

«Медицинские новости про Иньяки Уильямса. Нападающий не смог завершить вчерашнюю тренировку. Он был вынужден покинуть занятие в воскресенье из-за травмы икроножной мышцы левой ноги. Футболист получил травму легкой или умеренной степени тяжести. Иньяки предстоит восстановление», — написала пресс-служба «Атлетика».

В этом сезоне Уильямс провел за «Атлетик» в Ла лиге 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

«Атлетик» (24 очка) идет девятым в турнирной таблице.