«Атлетик» из-за автогола в меньшинстве упустил победу над «Севильей»

«Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Севильей» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 36-й минуте открыл полузащитник хозяев Мигель Хаурехисар. На 82-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве после удаления Хулена Агирресабалы. Ничью гостям принес автогол Алекса Падильи на 90+3-й минуте.

«Атлетик» (14 очков) поднялся на четвертое место в ла лиге. «Севилья» (9) идет 13-й в турнирной таблице.