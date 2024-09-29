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«Атлетик» из-за автогола в меньшинстве упустил победу над «Севильей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Севильей» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Счет на 36-й минуте открыл полузащитник хозяев Мигель Хаурехисар. На 82-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве после удаления Хулена Агирресабалы. Ничью гостям принес автогол Алекса Падильи на 90+3-й минуте.

«Атлетик» (14 очков) поднялся на четвертое место в ла лиге. «Севилья» (9) идет 13-й в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 17:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:1
Севилья

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Севилья
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 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
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 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
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10
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