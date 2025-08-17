Гол и передача Нико Уильямса принесли «Атлетику» победу над «Севильей»

«Атлетик» из Бильбао на своем поле одержал победу над «Севильей» в матче 1-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Вингер хозяев Нико Уильямс реализовал пенальти на 36-й минуте и сделал голевую передачу на Роберта Наварро на 81-й. Еще один мяч «Атлетика» на 43-й минуте забил Мароан Саннади.

У гостей отличились Доди Лукебакио (60-я минута) и Люсьен Агуме (72-я).