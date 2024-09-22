«Атлетик» победил «Сельту» благодаря дублю Гурусеты

«Атлетик» дома обыграл «Сельту» в матче 6-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев дубль оформил Горка Гурусета, еще один гол забил Альваро Джало. У гостей пенальти реализовал Яго Аспас.

«Атлетик» одержал третью победу подряд — 13 очков и третье место в таблице. «Сельта» с 9 очками — на 8-й строчке.