«Атлетик» дома проиграл «Сельте»
«Сельта» переиграла «Атлетик» в 12-м туре чемпионата Испании (2:0). Голы забили Яго Аспас и Уго Мальо.
Команда из Бильбао занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Сельта» — 14-е.
Чемпионат Испании
12-й тур
«Атлетик» — «Сельта» — 0:2 (0:0)
Голы: Мальо, 61 (0:1). Аспас, 78 (0:2).
«Атлетик»: Симон, Берчиче (Баленсиага, 46), Капа, Альварес, Нуньес, Весга, Венседор (Рауль Гарсия, 62), Икер Муниаин (Сансет, 79), Иньяки Уильямс (Морсильо, 79), Беренгер, Вильялибре (Лопес, 62).
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Суарес, Тапия, Нолито (Айду, 71), Аспас (Бельтран, 88), Мина, Мендес (Баэса, 90+1).
Предупреждения: Нуньес, 26. Мурильо, 53. Весга, 84.
Судья: Фигероа Васкес.
4 декабря. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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