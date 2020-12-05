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«Атлетик» дома проиграл «Сельте»

00:55
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«Сельта» переиграла «Атлетик» в 12-м туре чемпионата Испании (2:0). Голы забили Яго Аспас и Уго Мальо.

Команда из Бильбао занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Сельта» — 14-е.

Чемпионат Испании

12-й тур

«Атлетик» — «Сельта» — 0:2 (0:0)

Голы: Мальо, 61 (0:1). Аспас, 78 (0:2).

«Атлетик»: Симон, Берчиче (Баленсиага, 46), Капа, Альварес, Нуньес, Весга, Венседор (Рауль Гарсия, 62), Икер Муниаин (Сансет, 79), Иньяки Уильямс (Морсильо, 79), Беренгер, Вильялибре (Лопес, 62).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Суарес, Тапия, Нолито (Айду, 71), Аспас (Бельтран, 88), Мина, Мендес (Баэса, 90+1).

Предупреждения: Нуньес, 26. Мурильо, 53. Весга, 84.

Судья: Фигероа Васкес.

4 декабря. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Атлетик — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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