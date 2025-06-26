«Атлетик» сделал заявление после встречи с ла лигой на тему трансфера Уильямса в «Барселону»

Пресс-служба «Атлетика» из Бильбао опубликовала заявление по итогам встречи руководства клуба с представителями ла лиге, на которой обсуждалась возможность трансфера вингера баскского клуба Нико Уильямса в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует активировать отступные, прописанные в контракте 22-летнего испанца. При этом каталонцы рассчитывали убедить «Атлетик» позволить им выплатить сумму частями, а не целиком.

«Среди обсуждаемых вопросов была возможность «Барселоны» регистрировать игроков, после того, как спортивный директор клуба Деку подтвердил, что они пытаются подписать футболиста нашего клуба. Игрока, у которого есть действующий контракт до 30 июня 2027 года.

Заявления Деку дополняют публичные слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, признающего, что клуб «работает над соблюдением правила 1:1», следовательно, в настоящее время не соответствует параметрам указанного правила для регистрации новичков.

«Атлетик» будет защищать свои интересы до последней инстанции в соответствии с правилами финансового фэйр-плей, утвержденными для всех клубов ла лиги», — говорится в сообщении.

Уильямс выступает за «Атлетик» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на его счету 11 голов и 7 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.