«Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
«Атлетик» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании — 1:1.
У хозяев гол забил Иньиго Руис де Галаррета, у гостей отличился Гонсалу Гедеш.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не играл из-за травмы.
«Атлетик» не выигрывает на протяжении трех матчей подряд. Он занимает 11-е место в таблице чемпионата Испании с 25 очками после 22 встреч. «Реал Сосьедад» имеет серию без поражений из восьми матчей, идет на восьмой строчке (28 очков после 22 игр).
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|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
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|0
|0
|0
|0
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|0
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6
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|0
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7
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|0
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9
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|0
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|0
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10
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|0
|0
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|0
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11
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|0
|0-0
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12
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0-0
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20
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|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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14 авг 20:00
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