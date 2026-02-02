«Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

«Атлетик» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев гол забил Иньиго Руис де Галаррета, у гостей отличился Гонсалу Гедеш.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не играл из-за травмы.

«Атлетик» не выигрывает на протяжении трех матчей подряд. Он занимает 11-е место в таблице чемпионата Испании с 25 очками после 22 встреч. «Реал Сосьедад» имеет серию без поражений из восьми матчей, идет на восьмой строчке (28 очков после 22 игр).