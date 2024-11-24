«Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграют в 14-м туре ла лиги в воскресенье, 24 ноября. Начало матча на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания) — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Атлетик» — «Реал Сосьедад» покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Атлетик» — «Реал Сосьедад» в матч-центре сайта «СЭ».

В 13 турах ла лиги у «басков» — 20 очков, предыдущим соперником красно-белых был «Вальядолид» (1:1). «Реал Сосьедад» набрал 18 очков, в предыдущем матче бело-голубые обыграли лидера чемпионата «Барселону» (1:0).

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В этом сезоне ла лиги 21-летний футболист не провел ни одного матча из-за восстановления после операции на лодыжке. Хавбек возобновил тренировки с командой 17 октября.