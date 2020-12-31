«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» в баскском дерби и закрепился на третьем месте

«Реал» в матче 16-го тура ла лиги на выезде одержал минимальную победу над «Атлетиком» (1:0). Единственный мяч на пятой минуте забил Порту.

После этой победы сан-себастьянцы набрали 29 очков и вышли на третье место. Хозяева с 18 очками остались на 12-м месте. Лидирует «Атлетико», у мадридцев 35 очков.

Чемпионат Испании. Лига 1

16-й тур

«Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:1)

Гол: Порту, 5.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Весга, Венседор (Лопес, 56. Рауль Гарсия, 73), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Сансет, 56), Беренгер (Морсильо, 56), Вильялибре (Кодро, 85).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Саньян, 68), Ле Норман, Порту (Барренечеа, 74), Мерино, Субельдия, Гуриди, Гевара (Субименди, 46), Оярсабаль (Меркеланс, 68), Исак (Виллиан Жозе, 85).

Предупреждения: Гевара, 8. Барренечеа, 21. Венседор, 23. Мерино, 39. Берчиче, 55. Нуньес, 62. Субельдия, 67. Иньиго Мартинес, 81. Капа, 84.

Судья: Санчес Мартинес.

31 декабря. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».