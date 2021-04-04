«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» и стал обладателем Кубка Испании впервые за 34 года

«Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании-2019/20 обыграл «Атлетик» со счетом 1:0.

Единственный мяч на счету Микеля Оярсабаля. Для клуба из Сан-Себастьяна это первый трофей за 34 года.

Финал Кубка Испании-2019/20 был отложен на год из-за пандемии коронавируса.

Отметим, «Атлетик» сыграет также в финале Кубка Испании сезона-2020/21 против «Барселоны». Матч пройдет 17 апреля.

Кубок Испании

Финал

«Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:0)

Гол: Оярсабаль, 63 — с пенальти.

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Берчиче (Капа, 90+3), Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия (Весга, 77), Венседор (Лопес, 68), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Беренгер (Вильялибре, 76).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Элустондо, 90+3), Ле Норман, Сильва (Гевара, 85), Порту (Барренечеа, 89), Мерино, Субельдия, Субименди, Оярсабаль, Исак (Фернандес, 88).

Предупреждения: Дани Гарсия, 35. Иньиго Мартинес, 62. Мерино, 71.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

3 апреля. Севилья. Стадион «Олимпийский».