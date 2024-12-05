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Сегодня, 00:56

«Реал» проиграл «Атлетику», Мбаппе опять не забил пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе перед пенальти в матче «Атлетик» — «Реал».
Фото Reuters

«Атлетик» переиграл «Реал» в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий басков Алехандро Беренгер открыл счет. На 68-й минуте гости имели шанс отыграться, но Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Спустя 10 минут «Реалу» все же удалось сравнять счет — отличился Джуд Беллингем. Форвард «Атлетика» Горка Гурусета на 80-й минуте забил второй мяч своей команды и принес победу.

Для Мбаппе это второй незабитый одиннадцатиметровый подряд. Ранее он не смог реализовать пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» 27 ноября.

«Атлетик» набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Реал» идет на 2-й строчке — 33 очка.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 дек, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:1
Реал
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 15 10 3 2 31-13 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
12.01 00:00
Алавес – Жирона
 - : -
12.01 00:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
12.01 00:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
12.01 00:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
12.01 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 00:00
Вальядолид – Бетис
 - : -
12.01 00:00
Эспаньол – Леганес
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Рафинья

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Анте Будимир

Осасуна

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П
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Ламин Ямаль

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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
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 11 1 5
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