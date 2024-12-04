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«Атлетик» — «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Атлетик» и «Реал» сыграют в чемпионате Испании 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Атлетик» и «Реал» сыграют в 19-м туре чемпионата Испании в среду, 4 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также трансляцию из эфира «Матч ТВ», которая начнется за 10 минут до стартового свистка, проведут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала, по подписке).

Ключевые события и результат игры «Атлетик» — «Реал» изучайте в нашем матч-центре.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 дек, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

В ла лиге-2024/25 «Атлетик» провел 15 матчей и набрал 26 очков, у «Реала» — 14 игр и 33 очка.

Некоторые игры 19-го тура чемпионата Испании перенесены с начала 2025 года на декабрь из-за участия команд в январском розыгрыше Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Винисиус хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 15 7 5 3 22-14 26
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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37 тур
38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 - : -
12.01 00:00
Алавес – Жирона
 - : -
12.01 00:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
12.01 00:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
12.01 00:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
12.01 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 00:00
Вальядолид – Бетис
 - : -
12.01 00:00
Эспаньол – Леганес
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 13 1 4
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