«Атлетик» проиграл «Алавесу»

«Алавес» дома одержал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 74-й минуте встречи забил защитник хозяев Родригу Эли. Спустя 12 минут с поля был удален защитник «Алавеса» Рубен Дуарте.

«Атлетик» с 3 баллами занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» — 4 балла и 16-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Алавес» — «Атлетик» — 1:0 (0:0)

Гол: Эли, 74.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия (Эли, 65), Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Гарсия, 76), Батталья, Понс, Хоселу, Мендес (Х.Лопес, 90+1), Дейверсон (Лукас, 46).

«Атлетик»: Симон, Берчиче (Баленсиага, 49), Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия, У.Лопес (Беренгер, 78), Дани Гарсия, Сансет (Икер Муниаин, 59), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 78), Кордоба (Морсильо, 59).

Предупреждения: Дани Гарсия, 19. Нуньес, 62. Иньиго Мартинес, 64. Дуарте, 85.

Удаление: Дуарте, 86.

Судья: Санчес Мартинес.

4 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса».