«Атлетик» проиграл «Алавесу»
«Алавес» дома одержал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол на 74-й минуте встречи забил защитник хозяев Родригу Эли. Спустя 12 минут с поля был удален защитник «Алавеса» Рубен Дуарте.
«Атлетик» с 3 баллами занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» — 4 балла и 16-я строчка.
Чемпионат Испании. Лига 1
5-й тур
«Алавес» — «Атлетик» — 1:0 (0:0)
Гол: Эли, 74.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия (Эли, 65), Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Гарсия, 76), Батталья, Понс, Хоселу, Мендес (Х.Лопес, 90+1), Дейверсон (Лукас, 46).
«Атлетик»: Симон, Берчиче (Баленсиага, 49), Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия, У.Лопес (Беренгер, 78), Дани Гарсия, Сансет (Икер Муниаин, 59), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 78), Кордоба (Морсильо, 59).
Предупреждения: Дани Гарсия, 19. Нуньес, 62. Иньиго Мартинес, 64. Дуарте, 85.
Удаление: Дуарте, 86.
Судья: Санчес Мартинес.
4 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса».