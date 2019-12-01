«Атлетик» победил «Гранаду» и поднялся на четвертое место в ла лиге

«Атлетик» обыграл «Гранаду» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:0. Клуб из Бильбао вышел на четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» занимает девятое место в таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

«Атлетик» — «Гранада» — 2:0 (1:0)

Голы: Рауль Гарсия, 41 — с пенальти (1:0). Берчиче, 83 (2:0).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Сан-Хосе, 82), Лопес, Дани Гарсия, Сансет (Лекуэ, 72), Иньяки Уильямс, Кордоба (Ибаи Гомес, 65).

«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Х.А.Мартинес, Дуарте, Монторо (Брайс, 85), Гоналон, Эррера (Фернандес, 57), Пуэртас, Сольдадо (Вадильо, 67), Мачис.

Предупреждения: Дани Гарсия, 8. Дуарте, 36. Силва, 39. Монторо, 42. Кордоба, 48. Капа, 50. Сансет, 53. Рауль Гарсия, 81. Кини, 90+1.

Судья: Кордеро Вега.

1 декабря. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».