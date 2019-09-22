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«Атлетик» победил «Алавес»

21:28
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В матче 5-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал «Алавес». Хозяева победили со счетом 2:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Атлетик» — «Алавес» — 2:0 (1:0)

Голы: Рауль Гарсия, 38 — с пенальти (1:0). Икер Муниаин, 72 (2:0).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 63), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Лекуэ, 79), Ибаи Гомес, Иньяки Уильямс (Адурис, 84).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли (Агиррегабирия, 63), Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Понс, 79), Вакасо, Гарсия (Лукас, 56), Хоселу, Алейш Видаль, Риоха.

Предупреждения: Эли, 7. Алейш Видаль, 15. Дуарте, 37. Лагуардия, 70. Симон, 86.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

22 сентября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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