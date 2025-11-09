«Атлетик» обыграл «Овьедо» в матче Ла лиги

«Атлетик» дома победил «Овьедо» в матче 12-го тура чемпионата Испании-2025/26 — 1:0.

Единственный гол забил Нико Уильямс на 25-й минуте.

«Атлетик» прервал серию из трех матчей без побед — 2 поражения и 1 ничья. Команда с 17 очками поднялась на седьмое место в Ла лиге.

«Овьедо» (8 очков) занимает последнее, 20-е место.