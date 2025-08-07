Футбол
7 августа, 18:41

«Атлетик» оштрафован на 9 тысяч евро за оскорбительную кричалку в адрес «Барселоны»

Руслан Минаев

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) оштрафовал «Атлетик» на 9 тысяч евро за оскорбительные кричалки в матче с «Барселоной» в 38-м туре ла лиги сезона-2024/25.

«Согласно критериям, принятым Апелляционным комитетом и Спортивным арбитражным судом, такие скандирования, как «Puta Barca», следует считать «проявлениями ненависти, подстрекающими к насилию. Это не просто выражения неодобрения или недовольства, а выражения, которые в силу своего буквального значения и семантической нагрузки выходят за рамки критики или спортивного соперничества и переходят в плоскость подстрекательства к насилию и открытого неприятия определённых групп», — цитирует пресс-служба «Атлетика» формулировки комитета.

Матч «Атлетик» — «Барселона» проходил 25 мая и завершился победой каталонцев со счетом 3:0.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Ратель

    Это Испания. Основу житейской философии там составляет слово ,,ma?ana".

    09.08.2025

  • Ратель

    Баскам урок: впредь кричать на своём.

    09.08.2025

  • Millwall82

    немного странно, учитывая что фанатье дружило до недавних пор, оба региона топят за независимость. Но видимо "негритята-баски раздора".

    07.08.2025

  • AZ

    Не, только "Барселона - позор испанского футбола!")))

    07.08.2025

  • Ж и в о й

    Ахах! Два с половиной месяца думали! Я думал, что это у нас в КДК РФС одни тормозы сидят, а тут надо же! Испанские тугодумы еще похлеще наших!

    07.08.2025

  • shpasic

    ну, хоть не "Барселона - позор Испании" кричали?

    07.08.2025

    • «Барселона» временно лишила тер Штегена капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством

    В Испании судей будет назначать представитель лиги
