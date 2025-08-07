«Атлетик» оштрафован на 9 тысяч евро за оскорбительную кричалку в адрес «Барселоны»

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) оштрафовал «Атлетик» на 9 тысяч евро за оскорбительные кричалки в матче с «Барселоной» в 38-м туре ла лиги сезона-2024/25.

«Согласно критериям, принятым Апелляционным комитетом и Спортивным арбитражным судом, такие скандирования, как «Puta Barca», следует считать «проявлениями ненависти, подстрекающими к насилию. Это не просто выражения неодобрения или недовольства, а выражения, которые в силу своего буквального значения и семантической нагрузки выходят за рамки критики или спортивного соперничества и переходят в плоскость подстрекательства к насилию и открытого неприятия определённых групп», — цитирует пресс-служба «Атлетика» формулировки комитета.

Матч «Атлетик» — «Барселона» проходил 25 мая и завершился победой каталонцев со счетом 3:0.