«Атлетик» одержал вторую победу в ла лиге, обыграв «Леванте»
«Атлетик» в матче 6-го тура чемпионата Испании обыграл «Леванте» со счетом 2:0.
В составе басков голы забили Алехандро Беренгер и Иньяки Уильямс.
После этого матча «Атлетик» с 6 очками расположился на 13-м месте в турнирной таблице, «Леванте» с 3 очками — на 19-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
6-й тур
«Атлетик» — «Леванте» — 2:0 (0:0)
Голы: Беренгер, 68 (1:0). Иньяки Уильямс, 79 (2:0).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Саррага, 71), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Морсильо, 71), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 90+1), Беренгер (Венседор, 84).
«Леванте»: Коке Вегас, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон (Сон, 82), Рочина (Рохер, 63), Кампанья, Малса, Барди (Радойя, 82), Мелеро (Гомес, 75), Моралес (Де Фрутос, 63).
Предупреждения: Везу, 33. Альварес, 42. Капа, 44. Лопес, 64.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
18 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
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