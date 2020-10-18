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«Атлетик» одержал вторую победу в ла лиге, обыграв «Леванте»

16:54
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«Атлетик» в матче 6-го тура чемпионата Испании обыграл «Леванте» со счетом 2:0.

В составе басков голы забили Алехандро Беренгер и Иньяки Уильямс.

После этого матча «Атлетик» с 6 очками расположился на 13-м месте в турнирной таблице, «Леванте» с 3 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Атлетик» — «Леванте» — 2:0 (0:0)

Голы: Беренгер, 68 (1:0). Иньяки Уильямс, 79 (2:0).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Саррага, 71), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Морсильо, 71), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 90+1), Беренгер (Венседор, 84).

«Леванте»: Коке Вегас, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон (Сон, 82), Рочина (Рохер, 63), Кампанья, Малса, Барди (Радойя, 82), Мелеро (Гомес, 75), Моралес (Де Фрутос, 63).

Предупреждения: Везу, 33. Альварес, 42. Капа, 44. Лопес, 64.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

18 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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