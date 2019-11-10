«Атлетик» одержал волевую победу над «Леванте»

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал «Леванте». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Атлетик» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Леванте» расположился на 12-й строчке с 17 очками.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Атлетик» — «Леванте» — 2:1 (0:1)

Голы: Постиго, 45+1 (0:1). Икер Муниаин, 57 (1:1). Капа, 88 (2:1).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Сан-Хосе, 67), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 87), Кордоба (Ибаи Гомес, 46).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Кампанья, Радойя, Барди, Мелеро (Вукчевич, 81), Моралес (Рохер, 87), Майораль (Эрнани, 76).

Предупреждения: Барди, 49. Рауль Гарсия, 62. Дани Гарсия, 62. Везу, 75. Капа, 78.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

10 ноября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

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