«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на 2-е место в ла лиге

В матче третьего тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» — 2:0. Голы на счету Иньяки Уильямса и Рауля Гарсии. Команда из Бильбао с 7 очками вышла на второе место в турнирной таблице, бело-голубые (4) — девятые.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 2:0 (2:0)

Голы: Иньяки Уильямс, 11 (1:0). Рауль Гарсия, 28 (2:0).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 67), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 86), Кордоба (Ибаи Гомес, 74).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, Сальдуа, Айен Муньос, Ильярраменди (Порту, 37), Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 55), Янузай (Сангальи, 78), Эдегор, Оярсабаль.

Предупреждения: Сальдуа, 13. Рауль Гарсия, 36. Порту, 45+3. Кордоба, 72.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

30 августа. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр