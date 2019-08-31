«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на 2-е место в ла лиге
В матче третьего тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» — 2:0. Голы на счету Иньяки Уильямса и Рауля Гарсии. Команда из Бильбао с 7 очками вышла на второе место в турнирной таблице, бело-голубые (4) — девятые.
Чемпионат Испании. Лига 1
3-й тур
«Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 2:0 (2:0)
Голы: Иньяки Уильямс, 11 (1:0). Рауль Гарсия, 28 (2:0).
«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 67), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 86), Кордоба (Ибаи Гомес, 74).
«Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, Сальдуа, Айен Муньос, Ильярраменди (Порту, 37), Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 55), Янузай (Сангальи, 78), Эдегор, Оярсабаль.
Предупреждения: Сальдуа, 13. Рауль Гарсия, 36. Порту, 45+3. Кордоба, 72.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
30 августа. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
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