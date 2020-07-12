«Атлетик» обыграл «Леванте» и поднялся на седьмое место
«Атлетик» в матче 36-го тура чемпионата Испании обыграл «Леванте» со счетом 2:1.
Дублем отметился Рауль Гарсия, хозяева ответили точным ударом Эниса Барди.
После этого матча «Атлетик» с 51 очком поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Леванте» с 43 очками — на 12-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
36-й тур
«Леванте» — «Атлетик» — 1:2 (0:2)
Голы: Рауль Гарсия, 4 (0:1). Рауль Гарсия, 45+1 (0:2). Барди, 71 (1:2).
«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Г.Кочорашвили, 89), Клерк, Везу, Постиго, Рочина (Г.Мелеро, 89), Кампанья, Вукчевич (Радойя, 62), Барди (Эрнани, 73), Моралес (Рохер, 62), Майораль.
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия (Кодро, 87), Лопес, Весга, Сансет (Лекуэ, 67), Икер Муниаин (Вильялибре, 87), Иньяки Уильямс (Кордоба, 67).
Предупреждение: Иньиго Мартинес, 17.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
?12 июля. Ла-Нусия. Стадион «Камило Кано».