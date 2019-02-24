"Атлетик" обыграл "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Рауль Гарсия на первой минуте.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Атлетик" - "Эйбар" - 1:0 (1:0)

Гол: Рауль Гарсия, 1.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Й.Альварес, Рауль Гарсия (Кодро, 72), Эчеварриа (Сан-Хосе, 63), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 90), Иньяки Уильямс.

"Эйбар": Асьер Риесго, Хосе Анхель (Педро Леон, 81), Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Диоп (Эскаланте, 60), Хоан Хордан, Орельяна, Кике (Серхио Энрич, 60), Шарлес.

Предупреждения: Й.Альварес, 13. Диоп, 45+1. Эчеварриа, 55. Оливейра, 58. Шарлес, 77. Иньиго Мартинес, 83. Арбилья, 87.

Судья: Мелеро Лопес.

23 февраля. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".