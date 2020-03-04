«Атлетик» не собирается подписывать Игуаина: прадеда-баска оказалось недостаточно

Спортивный директор «Атлетика» Рафаэль Алькорта заявил, что клуб не намерен подписывать нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина. У аргентинского нападающего летом истекает контракт с «Юве», и он может стать свободным агентом. Издание Marca предположило, что он может продолжить карьеру в «Атлетике». Клуб из Бильбао известен своей принципиальной трансферной политикой: в «Атлетике» могут играть только уроженцы Басконии или воспитанники местного футбола. У Гонсало Игуиана прадед — баск, эмигрировавший в Аргентину.

— Я бы хотел, чтобы он родился здесь или сформировался как игрок, — цитирует Onda Cero Алькорту, — Прадед на данный момент — недостаточный критерий. Возможно, нас это устроит однажды, но не сейчас.

В «Атлетике» на протяжении всей истории клуба выступали преимущественно уроженцы испанской части Басконии. Однако также в клубе играли французские баски, такие, как Биксан Лизаразю и Эмерик Ляпорт. Кроме того, за «Атлетик» выступали и легионеры — воспитанники баскского футбола, например венесуэлец Фернандо Аморебьета.