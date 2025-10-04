«Атлетик» дома одержал победу над «Мальоркой»
«Атлетик» обыграл «Мальорку» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:1.
На 9-й минуте Иньяки Уильямс реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. На 77-й минуте Саму Кошта сравнял счет, а на 82-й Алехандро Рего забил второй гол красно-белых.
«Атлетик» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах и с 13 очками вышел на пятое место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» с 5 баллами занимает последнюю, 20-ю позицию.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|16-8
|18
|
3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
7
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
8
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
9
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
12
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
13
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
14
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
15
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
16
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
17
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
19
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|8
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
