«Атлетик» дома одержал победу над «Мальоркой»

«Атлетик» обыграл «Мальорку» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На 9-й минуте Иньяки Уильямс реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. На 77-й минуте Саму Кошта сравнял счет, а на 82-й Алехандро Рего забил второй гол красно-белых.

«Атлетик» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах и с 13 очками вышел на пятое место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» с 5 баллами занимает последнюю, 20-ю позицию.