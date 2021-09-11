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«Атлетик» всухую обыграл «Мальорку» в домашнем матче чемпионата Испании

11 сентября 2021, 23:50
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«Атлетик» обыграл «Мальорку» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Даниэль Вивиан и Иньяки Уильямс, которым ассистировал Икер Муньяин.

«Атлетик» после четырех туров набрал 8 очков, у «Мальорки» — 7.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Атлетик» — «Мальорка» — 2:0 (0:0)

Голы: Вивиан, 68 (1:0). Иньяки Уильямс, 74 (2:0).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин, Дани Гарсия (Весга, 73), Венседор (Саррага, 63), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63), Иньяки Уильямс (Серрано, 83), Беренгер (Уильямс, 63).

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Седлар, Вальент (Састре, 77), Оливан, Руис де Галаррета (Батталья, 72), Кубо (Пратс, 78), Родригес, Баба (Ли Кан Ин, 72), Мбула (Фебас, 72), Ниньо.

Предупреждения: Дани Гарсия, 60. Баба, 65. Седлар, 87.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

11 сентября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Атлетик — Мальорка

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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Александр Кравченко все материалы автора

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