«Атлетик» всухую обыграл «Мальорку» в домашнем матче чемпионата Испании
«Атлетик» обыграл «Мальорку» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Даниэль Вивиан и Иньяки Уильямс, которым ассистировал Икер Муньяин.
«Атлетик» после четырех туров набрал 8 очков, у «Мальорки» — 7.
Чемпионат Испании. Лига 1
4-й тур
«Атлетик» — «Мальорка» — 2:0 (0:0)
Голы: Вивиан, 68 (1:0). Иньяки Уильямс, 74 (2:0).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин, Дани Гарсия (Весга, 73), Венседор (Саррага, 63), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63), Иньяки Уильямс (Серрано, 83), Беренгер (Уильямс, 63).
«Мальорка»: Рейна, Маффео, Седлар, Вальент (Састре, 77), Оливан, Руис де Галаррета (Батталья, 72), Кубо (Пратс, 78), Родригес, Баба (Ли Кан Ин, 72), Мбула (Фебас, 72), Ниньо.
Предупреждения: Дани Гарсия, 60. Баба, 65. Седлар, 87.
Судья: Фигероа Васкес (Испания).
11 сентября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
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