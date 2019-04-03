"Атлетик" - "Леванте": прямая видеотрансляция – в 20.30

В среду, 3 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу "Атлетик" встретится с "Леванте". Игра пройдет в Бильбао и начнется в 20.30 по московскому времени.

"Атлетик" в предыдущем туре взял верх над "Жироной" (2:1) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Леванте" сыграл вничью с "Эйбаром" (2:2) и идет 11-м.

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