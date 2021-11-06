«Атлетик» дома проиграл «Кадису»
«Атлетик» на своем поле потерпел поражение от «Кадиса» в 13-м туре чемпионата Испании. Единственный мяч на 6-й минуте забил Сальви Санчес.
«Атлетик» идет на 8-м месте в турнирной таблице, а «Кадис» — на 14-м.
Чемпионат Испании
13-й тур
«Атлетик» — «Кадис» — 0:1 (0:1)
Гол: Санчес, 6.
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Лекуэ, Альварес, Нуньес, Икер Муниаин (Серрано, 76), Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Сансет (Морсильо, 89), Иньяки Уильямс, Беренгер (Уильямс, 46).
«Кадис»: Ледесма, Кала, Ароян, Карселeн (Акапо, 71), Эспино, Фернандес, Йенссон (Негредо, 84), Переа (Арсамендия, 63), Лосано (Фали, 71), Собрино, Санчес (Чапела, 46).
Предупреждения: Альварес, 27. Морсильо, 69. Ароян, 85. Уильямс, 90+2.
Судья: Хайме Латре.
5 ноября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
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