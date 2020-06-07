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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетик» интересуется Одриосолой

12:26

«Атлетик» заинтересован в защитнике «Реала» Альваро Одриосоле, сообщает Football Espana.

По информации источника, клуб из Басконии рассматривает 24-летнего испанца в качестве усиления основного состава и надеется, что игроку захочется вернуться в чемпионат Испании после неудачной аренды в «Баварию».

Одриосола перешел в «Баварию» зимой 2020 года на правах аренды и провел за команду 3 матча, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 16 миллионов евро.

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