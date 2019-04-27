"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

В составе клуба из Бильбао отличился полузащитник Беньят Эчеварриа, у гостей забил форвард Борха Бастон.

В турнирной таблице "Атлетик" остался на 8-м месте, набрав 49 очков. "Алавес" занимает 8-ю строчку, имея в своем активе 46 баллов.

Чемпионат Испании

Лига 1

35-й тур

"Атлетик" – "Алавес" – 1:1 (1:1)

Голы: Эчеварриа, 41 (1:0). Борха Бастон, 45 (1:1).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия (Кодро, 76), Сан-Хосе, Эчеварриа, Сусаэта (Кордоба, 61), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай, Дуарте, Агиррегабирия (Брашанац, 88), Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Кальери, Т.Инуи (Хони, 82).

Предупреждения: Лагуардия, 32. Рауль Гарсия, 34. Карлос Вигарай, 44. Сан-Хосе, 45+3.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

27 апреля. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".