«Атлетик» и «Хетафе» поделили очки в стартовом матче сезона ла лиги

«Атлетик» дома сыграл вничью с «Хетафе» в матче 1-го тура ла лиги — 1:1.

У басков на 27-й минуте гол забил Охиан Санчет. Во втором тайме форвард гостей Крисантус Уче сравнял счет.

«Атлетик» во втором туре встретится на выезде с «Барселоной» 24 августа. «Хетафе» в этот же день примет «Райо Вальекано».