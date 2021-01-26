Дубль Рауля Гарсии помог «Атлетику» разгромить «Хетафе»

«Атлетик» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Хетафе» со счетом 5:1.

В составе команды из Бильбао дубль оформил Рауль Гарсия, еще по голу забили Йерай Альварес, Алехандро Беренгер и Оскар Де Маркос. Гости ответили точным ударом Марка Кукурельи, а также не реализовали пенальти.

После этого матча «Атлетик» с 24 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, «Хетафе» с 23 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Атлетик» — «Хетафе» — 5:1 (1:1)

Голы: Кукурелья, 1 (0:1). Рауль Гарсия, 12 (1:1). Альварес, 50 (2:1). Рауль Гарсия, 61 (3:1). Беренгер, 75 (4:1). Де Маркос, 82 (5:1).

Нереализованный пенальти: Мата, 29 (вратарь)

«Атлетик»: Симон, Баленсиага (Лекуэ, 66), Де Маркос, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Весга, 73), Дани Гарсия, Венседор (Беренгер, 73), Икер Муниаин (Лопес, 80), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 80).

«Хетафе»: Яньес, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Максимович (Анхель, 67), Арамбарри (Финн, 83), Аленья, Кукурелья, Мата (Портильо, 68), Кубо (Ньянг, 68).

Предупреждения: Максимович, 8. Нуньес, 9. Рауль Гарсия, 17. Дани Гарсия, 40. Мата, 49. Эчейта, 56. Венседор, 57. Даконам, 78.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

25 января. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».