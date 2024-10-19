Дубль Уильямса помог «Атлетику» обыграть «Эспаньол»

«Атлетик» из Бильбао разгромил «Эспаньол» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес».

Голы за клуб из Бильбао забили Даниэль Вивиан, Иньяки Уильямс, оформивший дубль, и Алехандро Беренгер. Единственный мяч команды из Барселоны на счету Альваро Техеро.

«Атлетик» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» располагается на 14-й позиции с 10 баллами.