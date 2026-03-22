«Атлетик» обыграл «Бетис»

«Атлетик» дома победил «Бетис» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У хозяев голы забили Даниэль Вивиан и Ойан Сансет. Две результативные передачи сделал Иньяки Уильямс. У гостей отличился голом Пабло Форнальс.

«Атлетик» набрал 38 очков и занимает 9-е место в таблице. «Бетис» с 44 очками — на 5-й строчке.