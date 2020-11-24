«Атлетик» разгромил «Бетис» и поднялся на восьмое место

«Атлетик» победил «Бетис» (4:0) в матче десятого тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Андера Капа, Икер Мунаин и Алехандро Беренгер. Еще один мяч в свои ворота забил Виктор Руис.

«Атлетик» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в ла лиге. У «Бетиса» 12-я позиция при аналогичном количестве баллов. Отметим, что 12 очков сейчас сразу у пяти команд.

В следующем туре «Атлетик» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Бетис» примет «Эйбар».

Чемпионат Испании. Ла лига

10-й тур

«Атлетик» — «Бетис» — 4:0 (2:0)

Голы: Виктор Руис, 9 — в свои ворота (1:0). Капа, 33 (2:0). Икер Муниаин, 59 (3:0). Беренгер, 68 (4:0).

«Атлетик»: Симон, Берчиче (Дани Гарсия, 87), Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Весга, Венседор, Икер Муниаин (Сансет, 70), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76), Беренгер (Морсильо, 70), Вильялибре (Лекуэ, 88).

«Бетис»: Браво, Сидней, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон, Виллиам Карвалью (Лорен Морон, 61), Родригес, Родри (Руибаль, 84), Хоакин (Лайнес, 71), Тельо (Гуардадо, 62), Санабрия (Борха Иглесиас, 62).

Судья: Альберола Рохас.

23 ноября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».