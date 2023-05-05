«Атлетик» дома проиграл «Бетису»

«Атлетик» на своем поле проиграл «Бетису» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе на 6-й минуте встречи. В концовке игры хозяева остались в меньшинстве, так как Дани Вивиан получил прямую красную карточку.

«Бетис» остался на 6-й строчке, набрав 52 очка, а «Атлетик» — на 8-й (47 очков).

В другой встрече «Райо Вальекано» обыграл «Вальядолид» — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Рауль де Томас и Серхио Камельо забили у хозяев, а в концовке встречи Серхио Леон отыграл один мяч.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» остался на 16-й позиции (35 очков).