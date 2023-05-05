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Сегодня, 00:58

«Атлетик» дома проиграл «Бетису»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетик» на своем поле проиграл «Бетису» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе на 6-й минуте встречи. В концовке игры хозяева остались в меньшинстве, так как Дани Вивиан получил прямую красную карточку.

«Бетис» остался на 6-й строчке, набрав 52 очка, а «Атлетик» — на 8-й (47 очков).

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:1
Бетис

В другой встрече «Райо Вальекано» обыграл «Вальядолид» — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Рауль де Томас и Серхио Камельо забили у хозяев, а в концовке встречи Серхио Леон отыграл один мяч.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» остался на 16-й позиции (35 очков).

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Вальядолид
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бетис
ФК Вальядолид
ФК Райо Вальекано
0
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«Севилья» вырвала победу в матче с «Эспаньолом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
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 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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2.05 20:30
Альмерия – Эльче
 2 : 1
2.05 20:30
Барселона – Осасуна
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2.05 23:00
Р. Сосьедад – Реал
 2 : 0
3.05 20:30
Валенсия – Вильярреал
 1 : 1
3.05 23:00
Атлетико – Кадис
 5 : 1
3.05 23:00
Хетафе – Сельта
 1 : 0
4.05 20:30
Жирона – Мальорка
 2 : 1
4.05 20:30
Севилья – Эспаньол
 3 : 2
4.05 23:00
Атлетик – Бетис
 0 : 1
4.05 23:00
Р. Вальекано – Вальядолид
 2 : 1
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Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 22 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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