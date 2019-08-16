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«Атлетик» — «Барселона»: стали известны стартовые составы

16 августа 2019, 20:53
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Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Барселоны» на матч 1-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик»: Симон, Лопес Е., Капа, Берчиче, Нуньес, де Маркос, Гарсия Р., Гарсия Д., Лопес У., Муньяин, Уильямс.

Запасные: Эррерин, Баленсиага, Вивиан, Тирапу, Ларразабаль, Беньят, Адурис.

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто, Аленья, де Йонг, Суарес, Дембеле, Гризманн.

Запасные: Пенья, Юмтити, Фирпо, Ракитич, Бускетс, Рафинья, Сайоль.

Атлетик — Барселона

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