«Атлетик» — «Барселона»: стали известны стартовые составы
16 августа 2019, 20:53
Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Барселоны» на матч 1-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик»: Симон, Лопес Е., Капа, Берчиче, Нуньес, де Маркос, Гарсия Р., Гарсия Д., Лопес У., Муньяин, Уильямс.
Запасные: Эррерин, Баленсиага, Вивиан, Тирапу, Ларразабаль, Беньят, Адурис.
«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто, Аленья, де Йонг, Суарес, Дембеле, Гризманн.
Запасные: Пенья, Юмтити, Фирпо, Ракитич, Бускетс, Рафинья, Сайоль.