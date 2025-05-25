«Атлетик» и «Барселона» встретятся в матче чемпионата Испании

«Атлетик» и «Барселона» встретятся в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 25 мая. Игра на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао начинается в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Атлетик» — «Барселона» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 38-й тур.

25 мая 2025, 22:00. Сан-Мамес (Бильбао)

В прямом эфире матч показывает канал «Матч! Футбол 2», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Атлетик» с 70 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании. «Барселона» завоевала титул чемпиона Испании и набрала 85 очков. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Барсы» со счетом 2:1.