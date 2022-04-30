«Атлетико» в гостях проиграло «Атлетику»

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«Атлетик» принимал на своем поле «Атлетико» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

«Атлетик» набрал 51 очко, но остался на восьмом месте в турнирной таблице.

«Атлетик» идет на четвертой позиции (61 очко).