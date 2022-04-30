Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

30 апреля, 23:54

«Атлетико» в гостях проиграло «Атлетику»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Атлетик» принимал на своем поле «Атлетико» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

«Атлетик» набрал 51 очко, но остался на восьмом месте в турнирной таблице.

«Атлетик» идет на четвертой позиции (61 очко).

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:0
Атлетико
Голы
Эрмосо, 8 (1:0), Иньяки Уильямс, 56 (2:0)
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Берчиче (Вивиан, 88) Де Маркос Весга Икер Муниаин Дани Гарсия (Венседор, 75) Иньяки Уильямс (Беренгер, 77) Рауль Гарсия (Баленсиага, 88) Уильямс (Саррага, 74)
Атлетико
Облак Хименес Лоди Эрмосо Мандава (Корреа, 46) Кондогбья (де Пауль, 65) Льоренте Эррера (Коке, 65) Гризманн Суарес (Врсалько, 70) Феррейра-Карраско (Кунья, 65)
Предупреждения
Дани Гарсия 25’, Иньяки Уильямс 68’, Беренгер 90+1’  -  Эрмосо 1’, Мандава 18’, Лоди 71’
Судьи
Лаос (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карлос Сайнс поздравил «Реал» с победой в чемпионате Испании
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости