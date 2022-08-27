«Атлетик» арендовал Эрреру у «ПСЖ» с опцией выкупа

Полузащитник Андер Эррера вернулся в «Атлетик». Испанский клуб взял 33-летнего игрока в аренду у «ПСЖ», сообщает сайт команды.

Также договор предусматривает опцию выкупа хавбека следующим летом.

Эррера уже играл за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 36 миллионов евро.

В прошедшем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.