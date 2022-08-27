«Атлетик» арендовал Эрреру у «ПСЖ» с опцией выкупа
Полузащитник Андер Эррера вернулся в «Атлетик». Испанский клуб взял 33-летнего игрока в аренду у «ПСЖ», сообщает сайт команды.
Также договор предусматривает опцию выкупа хавбека следующим летом.
Эррера уже играл за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 36 миллионов евро.
В прошедшем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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|
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|0
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|9
|
2
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|
5
|Р. Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|
6
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|
7
|Барселона
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|1
|1
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|4
|
8
|Атлетик
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|1
|1
|0
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|4
|
9
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
10
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|1
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|4
|
11
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|0
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|3
|
12
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Жирона
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|1
|0
|2
|3-3
|3
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
18
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
19
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|2
|0
|0
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|1-6
|0
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35 тур
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38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|0 : 1
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|1 : 0
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|0 : 1
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|0 : 2
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|
|
Яго Аспас
Сельта
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
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