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27 августа, 23:26

«Атлетик» арендовал Эрреру у «ПСЖ» с опцией выкупа

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андер Эррера.
Фото ФК «Атлетик».

Полузащитник Андер Эррера вернулся в «Атлетик». Испанский клуб взял 33-летнего игрока в аренду у «ПСЖ», сообщает сайт команды.

Также договор предусматривает опцию выкупа хавбека следующим летом.

Эррера уже играл за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 36 миллионов евро.

В прошедшем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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