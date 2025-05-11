Футбол
11 мая, 21:28

«Атлетик» победил «Алавес»

Руслан Минаев

«Атлетик» дома обыграл «Алавес» в матче 35-го тура ла лиги — 1:0.

Победу хозяевам принес автогол Мануэля Санчеса на 71-й минуте.

«Атлетик» набрал 64 очка и занимает 4-е место в таблице ла лиги. «Алавес» с 35 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 35-й тур.
11 мая, 19:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:0
Алавес
ФК Алавес
ФК Атлетик (Бильбао)
