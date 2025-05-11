«Атлетик» победил «Алавес»

«Атлетик» дома обыграл «Алавес» в матче 35-го тура ла лиги — 1:0.

Победу хозяевам принес автогол Мануэля Санчеса на 71-й минуте.

«Атлетик» набрал 64 очка и занимает 4-е место в таблице ла лиги. «Алавес» с 35 очками — на 17-й строчке.