«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью
«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» (0:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик» набрал 37 очков и занимает девятое место. У «Алавеса» 24 очка и 19-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
30-й тур
«Атлетик» — «Алавес» — 0:0
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Капа, Лекуэ, Нуньес, У.Лопес (Дани Гарсия, 64), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 69), Ибаи Гомес (Икер Муниаин, 64), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 63), Морсильо (Беренгер, 69).
«Алавес»: Пачеко, Лежен, Ксимо Наварро, Тачи, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 78), Батталья, Хоселу, Лукас (Сайнс, 85), Риоха (Понс, 75), Хота (Мендес, 75).
Предупреждения: Весга, 2. Лежен, 46. Капа, 90+1. Гарсия, 90+2.
Судья: Мелеро Лопес.
10 апреля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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