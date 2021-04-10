Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью

19:15
Теги:

«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» (0:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» набрал 37 очков и занимает девятое место. У «Алавеса» 24 очка и 19-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

30-й тур

«Атлетик» — «Алавес» — 0:0

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Капа, Лекуэ, Нуньес, У.Лопес (Дани Гарсия, 64), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 69), Ибаи Гомес (Икер Муниаин, 64), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 63), Морсильо (Беренгер, 69).

«Алавес»: Пачеко, Лежен, Ксимо Наварро, Тачи, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 78), Батталья, Хоселу, Лукас (Сайнс, 85), Риоха (Понс, 75), Хота (Мендес, 75).

Предупреждения: Весга, 2. Лежен, 46. Капа, 90+1. Гарсия, 90+2.

Судья: Мелеро Лопес.

10 апреля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...