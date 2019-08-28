«Аталанта» арендовала защитника «Севильи»
16:57
Защитник «Севильи» Гильерме Арана стала игроком «Аталанты». 22-летний бразилец проведет в Италии ближайший год на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
В договоре также прописана опция выкупа контракта игрока следующим летом.
Арана перешел в «Севилью» прошлым летом из «Коринтианса». В прошедшем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевых передачи.
Guilherme #Arana ? un giocatore dell'Atalanta! ??? Bem-vindo Guilherme! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 28, 2019
Welcome Guilherme! ????
? https://t.co/dX7ln5RRCu#WelcomeArana #Atalanta3uropa #GoAtalantaGo #Atalanta pic.twitter.com/55L62ngiEr
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр