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«Аталанта» арендовала защитника «Севильи»

16:57
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Защитник «Севильи» Гильерме Арана стала игроком «Аталанты». 22-летний бразилец проведет в Италии ближайший год на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

В договоре также прописана опция выкупа контракта игрока следующим летом.

Арана перешел в «Севилью» прошлым летом из «Коринтианса». В прошедшем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевых передачи.

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