«Астон Вилла» арендовала Коутиньо у «Барселоны» до конца сезона с правом выкупа

«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо на правах аренды до конца сезона-2021/22.

«Астон Вилла» имеет право выкупа 29-летнего бразильца в конце сезона. При этом английский клуб будет частично выплачивать зарплату полузащитнику.

Welcome, Philippe Coutinho! ?



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. ?? — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022

В ближайшее время Коутиньо отправится в Англию, для того чтобы пройти медицинский осмотр.

В нынешнем сезоне бразилец забил 2 мяча в 16 матчах за «Барселону».