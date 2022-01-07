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«Астон Вилла» арендовала Коутиньо у «Барселоны» до конца сезона с правом выкупа

12:50
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«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо на правах аренды до конца сезона-2021/22.

«Астон Вилла» имеет право выкупа 29-летнего бразильца в конце сезона. При этом английский клуб будет частично выплачивать зарплату полузащитнику.

В ближайшее время Коутиньо отправится в Англию, для того чтобы пройти медицинский осмотр.

В нынешнем сезоне бразилец забил 2 мяча в 16 матчах за «Барселону».

Дополнительная информация:

https://www.avfc.co.uk/news/2022/january/07/villa-agree-coutinho-/

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Карен Саркисян все материалы автора

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