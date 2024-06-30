Аспиликуэта продлил контракт с «Атлетико»

Бывший защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта продлил контракт с «Атлетико», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение игрока рассчитано на один год.

В команде футболист играл с июля 2023 года. В минувшем сезоне 34-летний Аспиликуэта провел 34 матча за «Атлетико» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Ранее «Атлетико» покинул Мемфис Депай и еще два игрока команды.