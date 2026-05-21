Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

Аспас проведет еще один сезон в «Сельте» и займет административную должность в клубе

Сергей Ярошенко

Нападающий Яго Аспас продлил контракт с «Сельтой», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 38-летнего испанца с клубом рассчитано до 2029 года. Аспас проведет сезон-2026/27 в качестве футболиста, после чего перейдет работать в структуру клуба.

Аспасу является воспитанником «Сельты». Игрок является лучшим бомбардиром в истории клуба с 222 голами, а также игроком с наибольшим количеством матчей в составе «Сельты» (571).

Также Аспас выступал за «Севилью», в составе которой выиграл Лигу Европы, и «Ливерпуль».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Яго Аспас
Футбол
ФК Сельта
Читайте также
Филолог рассказал о возможном изменении русского языка к концу XXI века
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Захарова указала на деградацию Стубба после его слов в поддержку ударов ВСУ
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
В Кремле назвали цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
Популярное видео
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Льоренте: «У меня бывали в раздевалке жаркие ссоры, но они никогда не заканчивались драками»

Marca: «Атлетико» предложил Силве двухлетний контракт с опцией продления
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Севилья 2 2 0 0 5-2 6
2
 Бетис 2 2 0 0 2-0 6
3
 Алавес 2 1 1 0 4-1 4
4
 Атлетико 2 1 1 0 4-2 4
5
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
6
 Барселона 1 1 0 0 5-0 3
7
 Хетафе 2 1 0 1 1-3 3
8
 Эспаньол 2 1 0 1 4-2 3
9
 Вильярреал 2 0 2 0 4-4 2
10
 Депортиво 2 0 2 0 2-2 2
11
 Осасуна 1 0 1 0 0-0 1
12
 Сельта 1 0 1 0 0-0 1
13
 Валенсия 2 0 1 1 0-1 1
14
 Леванте 2 0 1 1 0-3 1
15
 Расинг 2 0 1 1 2-3 1
16
 Р. Вальекано 2 0 1 1 2-3 1
17
 Малага 2 0 1 1 1-3 1
18
 Эльче 2 0 1 1 1-6 1
19
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 0-1 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче 1 : 1
19.08 22:00 Атлетико – Малага 2 : 0
25.08 22:00 Валенсия – Бетис 0 : 1
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 2
Рафинья
Рафинья

Барселона

 2
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 2
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
Йерай Альварес
Йерай Альварес

Атлетик

 1
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 1 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости