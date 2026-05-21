Аспас проведет еще один сезон в «Сельте» и займет административную должность в клубе

Нападающий Яго Аспас продлил контракт с «Сельтой», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 38-летнего испанца с клубом рассчитано до 2029 года. Аспас проведет сезон-2026/27 в качестве футболиста, после чего перейдет работать в структуру клуба.

Аспасу является воспитанником «Сельты». Игрок является лучшим бомбардиром в истории клуба с 222 голами, а также игроком с наибольшим количеством матчей в составе «Сельты» (571).

Также Аспас выступал за «Севилью», в составе которой выиграл Лигу Европы, и «Ливерпуль».