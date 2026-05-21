Аспас проведет еще один сезон в «Сельте» и займет административную должность в клубе
Нападающий Яго Аспас продлил контракт с «Сельтой», сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение 38-летнего испанца с клубом рассчитано до 2029 года. Аспас проведет сезон-2026/27 в качестве футболиста, после чего перейдет работать в структуру клуба.
Аспасу является воспитанником «Сельты». Игрок является лучшим бомбардиром в истории клуба с 222 голами, а также игроком с наибольшим количеством матчей в составе «Сельты» (571).
Также Аспас выступал за «Севилью», в составе которой выиграл Лигу Европы, и «Ливерпуль».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Севилья
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
3
|Алавес
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
7
|Хетафе
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
8
|Эспаньол
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|
9
|Вильярреал
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
10
|Депортиво
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
11
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
14
|Леванте
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
15
|Расинг
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Р. Вальекано
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Малага
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
|
19
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|3 : 0
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|1 : 1
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|2 : 0
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|0 : 1
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|2
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|2
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|
|
Йерай Альварес
Атлетик
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|1
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
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