Асьер Гаритано возглавил "Алавес"

Новым главным тренером "Алавеса" стал Асьер Гаритано, сообщает официальный сайт клуба. На этом посту он заменил Абелардо.

✅ Era un secreto a voces: Asier Garitano será el entrenador del Deportivo Alavés la próxima temporada 🤝



🗞 https://t.co/t5ahu8Mtoa#OngiEtorriAsier 🔵⚪🔵 pic.twitter.com/LsGQiUYKFl – Deportivo Alavés (@Alaves) 21 мая 2019 г.

Контракт специалиста рассчитан до 2020 года. 49-летний тренер ранее работал с рядом испанских клубов: "Реал Сосьедад", "Леганес", "Алькояно", "Ориуэла", "Кастельон", "Аликанте".

"Алавес" занял 11-е место в чемпионате Испании, набрав 50 очков в 38 матчах.

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