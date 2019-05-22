01:56 | Футбол — Испания

Асьер Гаритано возглавил "Алавес"

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Новым главным тренером "Алавеса" стал Асьер Гаритано, сообщает официальный сайт клуба. На этом посту он заменил Абелардо.

Контракт специалиста рассчитан до 2020 года. 49-летний тренер ранее работал с рядом испанских клубов: "Реал Сосьедад", "Леганес", "Алькояно", "Ориуэла", "Кастельон", "Аликанте".

"Алавес" занял 11-е место в чемпионате Испании, набрав 50 очков в 38 матчах.

Все о чемпионате Испании - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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