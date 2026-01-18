Защитник «Реала» Асенсио: «Арбелоа просит нас быть главными героями и доминировать»
Защитник «Реала» Рауль Асенсио рассказал о требованиях нового главного тренера команды Альваро Арбелоа к игрокам.
«Он просит нас получать удовольствие. Быть главными героями и доминировать. Сосредоточиться на себе, а не на сопернике. Постепенно мы достигнем своей цели», — приводит слова Асенсио AS.
12 января «сливочные» объявили об отставке Хаби Алонсо. Арбелоа сменил его на посту главного тренера.
Арбелоа с июня 2025 года возглавлял «Кастилью», а до этого работал в молодежной академии «Реала». Он также выступал за главную команду мадридцев с 2009 по 2016 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|46-12
|30
|
2
|Атлетико
|11
|9
|1
|1
|22-8
|28
|
3
|Реал
|11
|9
|0
|2
|28-10
|27
|
4
|Бетис
|11
|7
|2
|2
|18-15
|23
|
5
|Реал Сосьедад
|11
|6
|1
|4
|20-20
|19
|
6
|Севилья
|12
|5
|3
|4
|17-19
|18
|
7
|Атлетик
|10
|4
|3
|3
|14-10
|15
|
8
|Депортиво
|11
|3
|5
|3
|15-14
|14
|
9
|Алавес
|12
|3
|4
|5
|15-17
|13
|
10
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-15
|12
|
11
|Сельта
|11
|2
|6
|3
|10-10
|12
|
12
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|15-20
|12
|
13
|Хетафе
|11
|3
|3
|5
|8-16
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|2
|6
|13-14
|11
|
15
|Осасуна
|11
|3
|2
|6
|11-22
|11
|
16
|Расинг
|11
|3
|2
|6
|15-29
|11
|
17
|Эльче
|11
|2
|4
|5
|14-18
|10
|
18
|Леванте
|11
|2
|4
|5
|16-21
|10
|
19
|Валенсия
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
20
|Малага
|11
|0
|5
|6
|8-21
|5
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.11
|23:00
|Севилья – Алавес
|0 : 0
|7.11
|16:00
|Малага – Расинг
|- : -
|7.11
|18:15
|Эспаньол – Депортиво
|- : -
|7.11
|20:30
|Осасуна – Атлетик
|- : -
|7.11
|23:00
|Валенсия – Реал
|- : -
|8.11
|16:00
|Эльче – Бетис
|- : -
|8.11
|18:15
|Реал Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|8.11
|20:30
|Сельта – Леванте
|- : -
|8.11
|20:30
|Вильярреал – Хетафе
|- : -
|8.11
|23:00
|Атлетико – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|8
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|9
|1
|3
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