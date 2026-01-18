Защитник «Реала» Асенсио: «Арбелоа просит нас быть главными героями и доминировать»

Защитник «Реала» Рауль Асенсио рассказал о требованиях нового главного тренера команды Альваро Арбелоа к игрокам.

«Он просит нас получать удовольствие. Быть главными героями и доминировать. Сосредоточиться на себе, а не на сопернике. Постепенно мы достигнем своей цели», — приводит слова Асенсио AS.

12 января «сливочные» объявили об отставке Хаби Алонсо. Арбелоа сменил его на посту главного тренера.

Арбелоа с июня 2025 года возглавлял «Кастилью», а до этого работал в молодежной академии «Реала». Он также выступал за главную команду мадридцев с 2009 по 2016 год.