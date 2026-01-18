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Защитник «Реала» Асенсио: «Арбелоа просит нас быть главными героями и доминировать»

Сергей Ярошенко

Защитник «Реала» Рауль Асенсио рассказал о требованиях нового главного тренера команды Альваро Арбелоа к игрокам.

«Он просит нас получать удовольствие. Быть главными героями и доминировать. Сосредоточиться на себе, а не на сопернике. Постепенно мы достигнем своей цели», — приводит слова Асенсио AS.

12 января «сливочные» объявили об отставке Хаби Алонсо. Арбелоа сменил его на посту главного тренера.

Арбелоа с июня 2025 года возглавлял «Кастилью», а до этого работал в молодежной академии «Реала». Он также выступал за главную команду мадридцев с 2009 по 2016 год.

Альваро Арбелоа.«Эти люди не любят «Реал». Арбелоа — о свисте болельщиков в адрес команды и Переса

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Альваро Арбелоа
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2
 Атлетико 11 9 1 1 22-8 28
3
 Реал 11 9 0 2 28-10 27
4
 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5
 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6
 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7
 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8
 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9
 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
10
 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
11
 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12
 Р. Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
13
 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
14
 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15
 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16
 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17
 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
18
 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
19
 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20
 Малага 11 0 5 6 8-21 5
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38 тур
6.11 23:00 Севилья – Алавес 0 : 0
7.11 16:00 Малага – Расинг - : -
7.11 18:15 Эспаньол – Депортиво - : -
7.11 20:30 Осасуна – Атлетик - : -
7.11 23:00 Валенсия – Реал - : -
8.11 16:00 Эльче – Бетис - : -
8.11 18:15 Реал Сосьедад – Р. Вальекано - : -
8.11 20:30 Сельта – Леванте - : -
8.11 20:30 Вильярреал – Хетафе - : -
8.11 23:00 Атлетико – Барселона - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 15
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 12
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 10
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 7
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 5
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 8 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 9 1 3
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