Асенсио заинтересован в переходе из «Реала» в «Ливерпуль»

Полузащитник Марко Асенсио близок к уходу из мадридского «Реала». Хавбек дал согласие на переход в «Ливерпуль» в текущее трансферное окно, сообщает AS.

Теперь мерсисайдцам осталось согласовать детали сделки с «королевским клубом». «Сливочные» готовы отпустить Асенсио на «Энфилд», если за него заплатят порядка 40 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что на 26-летнего футболиста также претендуют «Арсенал» и «Милан».

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «сливочных».