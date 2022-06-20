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Сегодня, 17:54

Асенсио заинтересован в переходе из «Реала» в «Ливерпуль»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Марко Асенсио близок к уходу из мадридского «Реала». Хавбек дал согласие на переход в «Ливерпуль» в текущее трансферное окно, сообщает AS.

Теперь мерсисайдцам осталось согласовать детали сделки с «королевским клубом». «Сливочные» готовы отпустить Асенсио на «Энфилд», если за него заплатят порядка 40 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что на 26-летнего футболиста также претендуют «Арсенал» и «Милан».

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «сливочных».

Марко Асенсио
ФК Ливерпуль
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 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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Р. Вальекано – Леванте
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22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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Винисиус Жуниор

Реал

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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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