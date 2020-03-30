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Асенсио восстановился от травмы, пропустив около 8 месяцев

19:56
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио восстановился от травмы, сообщает As.

24-летний испанец в августе перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. Асенсио вернется к тренировкам, как только будет получено разрешение.

На данный момент чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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