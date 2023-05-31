Асенсио согласовал условия контракта с «Астон Виллой»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио близок к переходу в «Астон Виллу», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист согласовал с английским клубом контракт с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон.

Испанец принял решение покинуть клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Полузащитник выступает за «Реал» с 2015 года.

Футболистом также интересуются «ПСЖ», «Ювентус» и «Милан».

В сезоне-2022/23 Асенсио забил 12 голов и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за «Реал» во всех турнирах. Футболист принял решение покинуть клуб по окончании сезона на правах свободного агента.